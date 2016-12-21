Минск, 21 декабря, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине призвала к бессрочному прекращению огня в связи с новогодними праздниками. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом сообщил журналистам полпред президента РФ в контактной группе Борис Грызлов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Итоги работы за год говорят о том, что Минские соглашения по-прежнему остаются на сегодня реальной основой для мирного процесса на Украине, отметил Грызлов. «Контактная группа согласовала обращение о полном и бессрочном прекращении огня в преддверии Нового года и Рождества», — сообщил он.

Кроме того, контактная группа сформировала план работы на 2017 год.

«Прежде всего, в реализации соответствующих пунктов Минских соглашений. Таких, как введение в действие закона об особом статусе Донбасса, завершение конституционной реформы, широкая амнистия и выборы в рамках согласованного закона о выборах», — перечислил полпред.

Грызлов обратил внимание, что инциденты, подобные произошедшим недавно в районе Дебальцево, показывают, что формула «сначала безопасность, потом всё остальное» не работает, а напротив, побуждает заинтересованные в разжигании конфликта силы к новым провокациям, а значит, вопросы безопасности, и политические задачи должны решаться параллельно.