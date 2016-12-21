Москва, 21 декабря, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал, как встретит Новый год президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Мир» сегодня, 21 декабря.

Kremlin.ru Владимир Путин

Песков заявил, что Путин встретит Новый год традиционно — с родными, близкими и друзьями. «Как все отмечают Новый год», — пояснил пресс-секретарь.

На вопрос о том, выступит ли Путин с традиционным обращением к гражданам, Песков ответил: «Я уверен, что будет, конечно».