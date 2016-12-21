Рига, 21 декабря, 2016, 19:12 — ИА Регнум. В Латвии расходы на социальную защиту в процентах от ВВП — самые низкие в Евросоюзе, свидетельствуют данные Eurostat, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Vadim Timoshkin Рига, Латвия

В целом, расходы на социальную защиту в ЕС увеличилась в 2014 году до 28,7% от валового внутреннего продукта (ВВП) с 28,3% от ВВП в 2011 году. Как отмечает Eurostat, расходы выросли незначительно (на 0,4 процентного пункта). Также отмечается, что расходы на социальную защиту в 28 странах ЕС существенно различаются.

Так, например, высоким уровнем социальных расходов отличаются Франция, где на эти нужды тратится 34,3% ВВП, Дания (33,5%), Финляндия (31,9%), Нидерланды (30,9%), Бельгия (30,3%), Австрия и Италия (30,0%).

В свою очередь, менее 20% от ВВП расходы на социальную защиту составляли в Латвии (14,5%), Литве (14,7%), Румынии (14,8%), Эстонии (15,1%), Болгарии и Словакии (18,5%), на Мальте и в Польше (19,0%), Чехии (19,7%) и Венгрии (19,9%).

Также сообщается, что расходы на социальную защиту, на душу населения, существенно различается в зависимости от стран-членов ЕС. Так, самые высокие расходы на душу населения в Дании, Нидерландах и Австрии. В этих странах социальные расходы на душу населения выше среднего показателя по ЕС на 40%, 37% и 34%, соответственно. В Люксембурге показатель выше среднего на 88%, однако стоит добавить, что это государство представляет особый случай, поскольку значительная часть пособий в этом государстве выплачивается гражданам, проживающим за пределами страны. В свою очередь, самые низкие расходы на душу населения в Румынии (на 71% ниже среднего показателя по ЕС), в Болгарии (на 68%) и Латвии (на 67%).

45,9% расходов на социальную защиту в ЕС составляют расходы на пенсии и пособия выжившим в каких-либо трагедиях. В Латвии они составляют 52% от всех расходов на социальные пособия, в Литве — 47,7%, в Эстонии — 44,3%. Расходы на пособия по болезни, инвалидности и другие связанные со здравоохранением пособия в ЕС составляют 36,5% всех социальных пособий. В Латвии на эти пособия тратится 33,3%, в Литве — 39%, в Эстонии — 41,2% всех расходов на пособия. Удельный вес семейных и детских пособий в ЕС в среднем составляет 5,1%, в Латвии — 4%, в Эстонии — 2,8%, в Литве — 2,4%. На жилье и на уменьшение последствий социальной отверженности в ЕС в среднем выплачивается 4% общей суммы пособий. В Латвии этот показатель составляет 1,6%, в Литве — 3,1%, в Эстонии — 0,9%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, реальное индивидуальное потребление, выраженное в паритете покупательной способности, в Латвии в 2015 году составило всего 66% от среднего уровня ЕС. Ниже этот показатель был только в Болгарии (53%), Хорватии (58%), Румынии (59%) и Венгрии (63%).

Стоит также добавить, что Латвия лидирует в ЕС по количеству трудоустроенных жителей, которые получают низкие зарплаты — менее двух третей от средней почасовой ставки оплаты труда в стране. Так, согласно ранее опубликованному исследованию Eurostat, в мае 2016 года в Латвии зарплату до 70 евро в месяц получала 21 тысяча жителей страны (2,7%), а 68 300 — вообще не получали трудовых доходов. Также, зарплату меньше минимальной, от 70 до 150 евро получало 27 400 жителей или 3,5% от общего числа трудоустроенных, а зарплату от 150 до 300 евро — 60 200 жителей или 7,6%. А каждый третий житель латвийской провинции находится на пороге бедности, и это один из самых плохих показателей во всем Евросоюзе.

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