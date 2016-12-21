Махачкала, 21 декабря, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Десятки коммерческих объектов были обесточены из-за долгов за электричество в Махачкале. Так, была прекращена подача электричества АЗС «Лукойл», ООО «Бурмашгеология», ресторану «Степной набат», общая сумма долга которых превышает 110 тысяч рублей, сообщает 21 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Линии электропередач

Электрики решили «навестить» абонентов юридического сектора после того, как несколько организаций, отключенных ранее от электроснабжения, самовольно подключились к сетям без погашения задолженности. Среди них оказались и АЗС «Лукойл», и ООО «Бурмашгеология», и ресторан «Степной набат». По данным энергокомпании, только в Ленинском районе Махачкалы насчитывается свыше 930 злостных неплательщиков из числа юридических лиц. Их долг составляет 130 млн рублей.

Читайте по теме: Долг Дагестана за свет превысил уже 19 млрд рублей

Глава Минкавказа: Долг Дагестана за свет помогут снизить силовики

Как сообщало ИА REGNUM, долг Дагестана за электроэнергию превышает 19 млрд рублей. Самыми крупными должниками являются организации в сфере ЖКХ республики. К примеру, долг компании «Махачкалаводоканал», снабжающей дагестанскую столицу водой, составляет 206 млн рублей.

Велики также масштабы бездоговорного потребления электричества в регионе. Так, в Махачкале выявлено 130 многоквартирных домов, незаконно потребляющих электричество. В ноябре министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов заявил о создании в республике межведомственной комиссии, которая возьмет под контроль погашение задолженности. В комиссию войдут сотрудники экономического и силового блока.

Ранее удручающая ситуация в электросетевом комплексе республики привела к отставке генерального директора Дагестанской сетевой компании Гимбата Гимбатова. Его сменил Муртазали Гитинасулов.