Ереван, 21 декабря, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Завершился официальный визит президента Ирана Хасан Рухани в Армению. По мнению экспертов, во время визита глава Ирана сделал ряд важных заявлений, а у армяно-иранских экономических отношений есть реальный шанс выйти на качественно новый уровень, тем более, что на политическом уровне у двух стран дела обстоят значительно лучше.

President,am Серж Саргсян и Хасан Рухани на церемонии закрытия бизнес-форума Армения-Иран

Как заявил сам Хасан Рухани, подводя итоги переговоров со своим армянской коллегой, потенциал для сотрудничества Ирана и Армении чрезвычайно высок, одна часть уже реализована, а другую следует спланировать на ближайшие месяцы и годы.

Рухани проинформировал, что решено еще более развить и расширить сотрудничество в особенности в энергетической сфере. В этой связи глава Ирана поделился важной информацией о наличии договоренности с Туркменистаном касательно обмена и поставок газа в другие страны.

Некоторые детали данной информации раскрыл на армяно-иранском бизнес-форуме, который также посетили президенты двух стран, глава Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян. По его словам, с Ираном ведутся переговоры о строительстве второго газопровода Иран-Армения. При этом, по данным Казаряна в переговорах принимает участие также российская сторона, в лице «Газпрома».

Как известно, по уже действующему газопроводу можно обеспечить всю потребность Армении в природном газе, следовательно, второй газопровод может понадобится для транзита газа в третьи страны. Официальной информации по этому поводу пока нет.

Рухани также заявил о необходимости обеспечения альтернативных транзитных транспортных путей. «В плане транзита мы должны завершить работы по установлению связи от Персидского залива до Черного моря, иметь железнодорожное сообщение Персидский залив — Черное море, а также сформировать благоприятную реальность для других народов региона», — сказал он (цитата по panorama. am).

Президент Исламской Республики также сообщил о решении упростить двусторонние торгово-экономические отношения и создать льготные условия. По его словам, имеются соответствующие возможности сотрудничества между свободной экономической зоной Аракса и другими ЗСТ.

Рухани заявил, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), участником которого выступает Армения, сформировались уникальные возможности для сотрудничества и в настоящее время осуществляются шаги по достижению договоренностей вокруг свободной торговли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в Армению с официальным визитом прибыл президент Ирана Хасан Рухани. По итогам визита подписано несколько двухсторонних документов, а также принята совместная декларация, в которой затрагивается широкий круг региональных и международных вопросов.