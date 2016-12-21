Вильнюс, 21 декабря, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Проекты обновления многоквартирных домов в Литве уже сейчас достигли промежуточных результатов, установленных в программе действий, поэтому, не дожидаясь пересмотра деятельности программы действий, намеченного на 2019 год, страна на проекты по повышению эффективности энергии сможет использовать средства резерва деятельности. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 21 декабря, в Минфине Литвы, общая сумма средств — 399 млн евро, то есть 6% от средств фондов ЕС, выделенных Литве в 2014—2020 годах. Между тем часть, приходящаяся на проекты по повышению эффективности энергии, достигает 31 млн евро.

Маргарита Шигина. Старый дом

Правительство сегодня утвердило необходимые изменения правил администрирования программы действий инвестиций фондов ЕС в 2014—2020 годах, которые открывают возможности для получения средств резерва деятельности для инвестиций. «Программа реновации многоквартирных домов — прекрасный пример того, что можно инвестировать быстро, эффективно, что можно декларируемые цели достигать раньше установленного срока. Правила, гарантирующие преемственность инвестиций, позволяют использовать для тех нужд резерв, деньги которого выделяются только передовикам, которые достигли промежуточных результатов. На средства резерва могут претендовать все другие секторы, поэтому я призываю ускорить ход проектов и стремиться получить дополнительные деньги для инвестиций», — сказал министр финансов Вилюс Шапока.

В тех случаях, когда будут достигнуты все промежуточные значения показателей, установленные в плане пересмотра деятельности программы действий инвестиций фондов ЕС в 2014—2020 годах, возможность воспользоваться средствами резерва деятельности появится и у других секторов. Резерв средств деятельности — установленная в программе действий часть средств структурных фондов ЕС, выделяемая на осуществление определенной части приоритета программы действий, если до конца 2018 года достигаются установленные промежуточные значения показателей.

По данным Министерства финансов, при использовании средств, выделенных на программы действий ЕС финансового периода 2007−2013 годов, до конца октября была окончена реновация 919 многоквартирных домов, 111 домов еще реновируются. Также был подписан 821 договор о выдаче кредита общей стоимостью 234 млн евро. На реализацию этих проектов предусмотрены средства ЕС финансового 2014−2020 годов.

Согласно новейшим данным Министерства защиты окружающей среды, по числу реновированных домов (если считать все многоквартирные дома, находящиеся в самоуправлении) в стране лидирует Игналинское самоуправление (86% реновированных многоквартирных домов), Молетское (23% реновированных многоквартирных домов), Друскининкайское (30% реновированных многоквартирных домов), Аникшчяйское, Таурагское, Варенское самоуправления (по 11% реновированных многоквартирных домов).