Тбилиси, 21 декабря, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Причиной происходящего в последний период обесценивания национальной валюты Грузии лари является совокупность фундаментальных факторов — глобального упрочения доллара, обесценивания турецкой лиры. Об этом заявляют в Национальном банке Грузии. Тем не менее, и руководство банка признает, несмотря на влияние фундаментальных факторов лари обесценился намного больше, чем это могло быть обусловлено рациональными ожиданиями.

Quickiwiki.com Грузинский лари

«В соответствии с заявленной стратегией Национальный банк использует все имеющиеся у него инструменты для смягчения избыточных колебаний на валютном рынке, чтобы курс лари остался в соответствии с фундаментальными факторами», — говорится в распространенном руководством Нацбанка специальном заявлении.

В случае риска стабильности цен в среднесрочном периоде Национальный банк намерен ужесточить монетарную политику.

«Национальный банк имеет все соответствующие возможности и инструменты, чтобы не допустить высокую инфляцию. Со своей стороны, умеренная инфляция обеспечит долгосрочную стабильность обменного курса и устойчивый рост экономики», — пояснили в Нацбанке.

В последний период курс национальной валюты Грузии упал по отношению не только к доллару США и евро, но и к валютам других государств.