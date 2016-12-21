Москва, 21 декабря, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации пояснило, как в ближайшие годы вырастут цены на табак. Соответствующее заявление сделал сегодня, 21 декабря, директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

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Напомним, ранее сегодня газета «Известия» со ссылкой на расчеты заместителя министра внутренних дел России Аркадия Гостева сообщила, что в 2017 году средняя цена на пачку сигарет составит порядка 220 рублей. Якобы такое повышение связано с ростом акциза на табак.

О росте цен на сигареты в МВД стали беспокоится из-за вероятного роста нелегальной торговли табаком.

В Минфине поспешили заверить, что цены на сигареты так сильно не вырастут, ведь в этом году пачка сигарет в среднем стоит 90 рублей.

Сазонов подчеркнул, что рост цен на табачную продукцию будет поэтапным.

«Мы не ожидаем, что изменение ставок в таких размерах спровоцирует значимый рост оборота нелегальной табачной продукции. Тем не менее мы будем осуществлять мониторинг ситуации. При необходимости будут оперативно предприняты корректирующие меры», — заявил представитель Минфина.