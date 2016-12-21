Москва, 21 декабря, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Изменение графика работы Госдумы давно назрело и теперь благоприятно отразится на работе верхней палаты парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, завершая осеннюю сессию.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Изменение графика работы парламента объективно назрело», — заявил Володин.

По его словам, в связи со смещением бюджетного процесса перенос дня голосования на третье воскресенье сентября «впервые предоставил возможность вновь избранной Госдуме начать свою работу с главного федерального закона — закона о бюджете».

Между тем, срок весенней сессии Госдумы будет продлен на весь июль, отметил спикер Госдумы. «Это решение даст возможность Государственной думе более качественно рассматривать те законопроекты, которые ранее зачастую принимались в авральном режиме», — уверен Володин.