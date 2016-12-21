Москва, 21 декабря, 2016, 18:09 — ИА Регнум. В Госдуме увеличат продолжительно пленарных заседаний и сократят время на перерыв в начале 2017 года ради того, чтобы отказаться от практики накопления законопроектов и начать принимать решения по старым законодательным инициативам, оставшихся еще с прошлых созывов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Государственной Думы РФ

«Нам необходимо не только отказаться от практики накопления законопроектов, а постараться рассмотреть весь объём таких инициатив, образовавшийся за прошедшие годы работы», — заявил Володин.

«Чтобы добиться этого, мы приняли консолидированное решение увеличить продолжительность пленарных заседаний и сократить время на перерыв в начале следующего года», — подчеркнул он.

По словам председателя Госдумы, за прошедшие 77 дней работы нового созыва нижней палаты парламента состоялось 17 пленарных заседаний. За это время в парламент поступило 311 новых законодательных инициатив, 74 проекта постановлений Государственной Думы.

С первых дней законодательной работы было принято 142 закона, в то же время 2020 законопроектов перешли в повестку работы нынешней Государственной Думы из прошлых созывов, указал Володин. «Некоторые из них находятся в статусе рассмотрения ещё с середины 90-х годов», — констатировал он.