Госдума избавится от практики накопления законопроектов — Володин
Москва, 21 декабря, 2016, 18:09 — ИА Регнум. В Госдуме увеличат продолжительно пленарных заседаний и сократят время на перерыв в начале 2017 года ради того, чтобы отказаться от практики накопления законопроектов и начать принимать решения по старым законодательным инициативам, оставшихся еще с прошлых созывов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания.
«Нам необходимо не только отказаться от практики накопления законопроектов, а постараться рассмотреть весь объём таких инициатив, образовавшийся за прошедшие годы работы», — заявил Володин.
«Чтобы добиться этого, мы приняли консолидированное решение увеличить продолжительность пленарных заседаний и сократить время на перерыв в начале следующего года», — подчеркнул он.
По словам председателя Госдумы, за прошедшие 77 дней работы нового созыва нижней палаты парламента состоялось 17 пленарных заседаний. За это время в парламент поступило 311 новых законодательных инициатив, 74 проекта постановлений Государственной Думы.
С первых дней законодательной работы было принято 142 закона, в то же время 2020 законопроектов перешли в повестку работы нынешней Государственной Думы из прошлых созывов, указал Володин. «Некоторые из них находятся в статусе рассмотрения ещё с середины 90-х годов», — констатировал он.