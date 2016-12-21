Лондон, 21 декабря, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Британская полиция заявила, что она временно закроет дорогу вокруг резиденции королевы в Букингемском дворце, сообщает 21 декабря Reuters.

Carlos Delgado Букингемский дворец

Полиция Лондона заявила, что они будут придерживаться данного плана в течении трех месяцев, дорога будет закрыта два часа ежедневно, во время церемонии смены караула.

Напомним, в Великобритании действует второй по величине уровень террористической угрозы, что означает высокую вероятность нападения террористов. Ранее в этом месяце, британский министр внешней разведки сообщил, что боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют беспорядки в Сирии, чтобы подготовить атаки против Великобритании и их союзников.