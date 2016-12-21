Ленинградская область, 21 декабря, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Эксперты в области традиционной культуры ищут механизмы сохранения и передачи нематериального культурного наследия региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, обсуждение этих вопросов состоялось на днях в Доме дружбы Ленинградской области. В дискуссии приняли участие общественные деятели, этнографы и фольклористы, церковнослужители и представители региональной власти.

«Российский фольклорный союз» Фольклорно-этнографический лагерь в Ленобласти

Круглый стол был посвящен теме «стратегического потенциала Ленинградской области для реализации государственной культурной политики в сфере сохранения и актуализации нематериального культурного наследия». Организаторы обсуждения уверены в актуальности этой темы: 47-му региону необходимо решить, как сохранить собственную культуру в современном, быстро меняющемся, порой, агрессивном обществе.

По словам Елены Якубовской, старшего научного сотрудника Института русской литературы РАН, встреча была творческой, эмоциональной, а в процессе общения возникли новые планы и замыслы. «Эта беседа стала значимым этапом на пути сохранения и воссоздания народных традиций, передачи их молодым. Живой интерес и наработанный багаж районов Ленинградской области, интерес властей и представителей музейного дела внушают добрые надежды на продолжение и развитие проекта», — поделилась Якубовская.

Участники круглого стола обсудили реализованные в 2016 году проекты, а также проблемы, с которыми сталкивается Ленинградская область при сохранении традиционной культуры. Эксперты отметили, к примеру, важность формирования регионального бренда в соответствии с его уникальными культурными традициями; популяризации нематериального культурного наследия, в том числе современными средствами маркетинговых и интернет-технологий.

Одной из самых острых проблем в деле сохранения традиционной культуры является подмена и профанация этого нематериального наследия, считает Сергей Старостин, заместитель руководителя государственного «Центра культурных стратегий и проектного управления» (Роскультпроект) Министерства культуры РФ. Эксперт, в частности, отметил, что интенсивное развитие неоязыческих организаций угрожает национальной безопасности страны, и призвал найти способы борьбы с фальсификаторами народной истории, опираясь на подлинные данные фондов научно-исследовательских, учебных и музейных учреждений.

Елена Киселева, руководитель Ленинградского отделения общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз», говорила о значимости поддержки властью Ленобласти просветительских, образовательных проектов и перспективах этнокультурного развития региона.

«Ежегодно на территории Ленинградской области Российским фольклорным союзом проводятся региональные фольклорно-этнографические лагеря, в которых принимают участие юноши и девушки, дети и их родители из различных районов, — рассказала Елена Киселева. — Отрадно, что такая форма работы на протяжении двух лет получает поддержку правительства области и в 2016 году включена в число лучших практик СЗФО по изучению культур, обычаев и традиций народов, проживающих на территории Ленинградской области».

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Участники круглого стола уверены: сейчас самое время заняться восстановлением и популяризацией русской традиционной культуры. Народная традиция имеет уникальный антикризисный потенциал и специфическую внутреннюю жизнестойкость. Поэтому ее развитию и распространению не помешает никакая экономически сложная ситуация.

Мероприятие было организовано Ленинградским областным региональным отделением общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз» по Гранту Губернатора Ленинградской области при поддержке комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области и комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.