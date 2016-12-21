Рим, 21 декабря, 2016, 17:35 — ИА Регнум. В итальянском журнале L’espresso вышла статья Риккардо Амати «Парадокс России и Турции, еще ближе после убийства посла Карлова», в которой журналист проводит анализ того, как убийство русского посла в Анкаре вечером 19 декабря усиливает необычный союз между Россией и Турцией. Обе страны могут потерять все в случае ухудшения соглашений, достигнутых ради собственных военных целей в Сирии. Обе страны действовали немедленно, чтобы предотвратить какой-либо политический и дипломатический ущерб, не отменили переговоры по сирийскому конфликту. Амати уверен, что смерть Карлова стала дипломатическим инструментом, который обе страны решили использовать без излишней щепетильности. Владимир Путин назвал убийство посла России в Турции провокацией. Амати пишет, что в Кремле слово «провокация» всегда было синонимом «заговора». По сути, это подтверждает гипотезу о какой-то темной силе; «молодой полицейский, его пистолет и девять выстрелов в спину дипломата — это лишь просто инструмент этой силы».

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Автор статьи сообщает, что соглашение между Россией и Турцией, в принципе, уже достигнуто, чтобы позволить обеим странам достичь своих целей в театре военных действий. В частности Турция добилась того, что ее вторжения на севере Сирии не мешают осаде Алеппо российскими войсками и армией Асада. А Москва, похоже, дала окончательный зеленый свет завоеваниям турецкими войсками города Аль-Баб на севере Сирии, это стратегическая цель первой величины для Анкары, которая, таким образом, может предотвратить дальнейшую консолидацию курдов в Сирийский Курдистан на границе с Турцией.

Это идеальный момент для того, чтобы завершить сделку и поставить США перед свершившимся фактом. Переход между администрацией Обамы и администрацией Трампа фактически делает Вашингтон бессильным, чтобы предложить и навязать свою политику. Кроме того, избранный президент в ходе избирательной кампании высказался против соглашения по иранской ядерной программе, которую подписал госсекретарь Джон Керри, у Тегерана теперь есть еще один мотив не переживать по поводу американских интересов.

Убийство посла Карлова, по мнению L’Espresso, используется Москвой, «чтобы узаконить свою роль в международной борьбе с терроризмом, призвать к эскалации и попытаться убедить Дональда Трампа поддержать сирийскую стратегию России, то есть согласиться с военным и политическим присутствием России в Сирии, и в более широком плане на «шахматной доске» Ближнего Востока». Как считает журналист, ответственность за смерть Андрея Карлова лежит на турецком правительстве, так как международное право предусматривает обязанность государств по защите дипломатических миссий. Россия и Турция уже отказались от обвинений, нашли общий язык, обвинили противников своих стратегий на Ближнем Востоке, призвав к усилению международной борьбы с терроризмом, тем самым Россия и Турция делают легитимной свою политику в отношении Сирии.

«Никакой вспышки конфликта между Москвой и Анкарой нет. Если бы они хотели конфликта, причину можно было бы найти в любое время, — подводит итоги автор. — Последнее, что сейчас хотят Россия и Турция, так это вести борьбу между собой. Оппортунизм их внешней политики, не колеблясь, использует убийство посла для достижения ближайших целей».