Калуга, 21 декабря, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Стенд для фотографий грудничков подарили Перинатальному центру Калужской областной больницы депутаты Максим Платов и Евгений Сергеев, сообщили 21 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Депутаты подарили Перинатальному центру стенд для фотографий малышей

«Спасибо, Евгению Ивановичу и Максиму Юрьевичу, этот стенд очень важен для нашего отделения, будущим мамам нужен позитивный настрой, а что может быть приятнее фотографий малышей, уже родившихся в этих стенах. Персоналу тоже радостно видеть снимки детей, которым мы помогли появиться на свет», — поблагодарила депутатов заведующая родильным отделением Перинатального центра Евгения Нещерова.

Большой стенд для фотографий детей, рожденных в новом центре, депутаты установили сами, откликнувшись на просьбу Калужского регионального благотворительного Фонда спортивных и оздоровительных программ.