Москва, 21 декабря, 2016, 17:31 — ИА Регнум. В ходе прямых телефонных переговоров между президентами России и США Барак Обама не смог вразумительно обосновать свои заявления об атаках «русских хакеров», хотя упоминал их неоднократно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

Пресс-секретарь главы российского государства прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент США Обама обсуждал с российским лидером вопрос «хакерских атак» по прямой связи Вашингтона с Москвой.

Дмитрий Песков заметил, что «это обычная закрытая линия связи, которой главы государств пользуются для телефонных переговоров». По этой линии ведутся все телефонные переговоры лидеров двух стран.

По словам Пескова, во время телефонных переговоров Обама неоднократно заявлял о кибератаках «российских хакеров», но каких-то вразумительных обоснований этих обвинений так и не предоставил. «Все эти обвинения были абсолютно голословны и не подкреплялись какой-то аргументацией», — сообщил Дмитрий Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента России отметил, что по мнению Кремля отношения между Россией и США находятся в печальном состоянии, и сопровождаются «крайней степенью недоверия». Президент России Владимир Путин последовательно выступает за вывод двусторонних отношений из этого состояния, подчеркнул Дмитрий Песков.