Ханты-Мансийск, 21 декабря, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Югра находится во власти аномально низких температур. По данным окружного Гидрометцентра температура воздуха в ХМАО в ближайшие дни будет ниже нормы на 15 градусов и более, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС.

ivabalk Морозный день

Температура ночью — минус 47−52 градуса, при натекании облачности — минус 37−42 градуса, днем — минус 42−47 градусов, местами — минус 32−37 градусов, сообщают спасатели.

20−21 декабря было из-за морозов задержано несколько авиарейсов в воздушных портах Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. Автомобилистов Югры окружное ГУ МЧС, как и ГИБДД, просят не выезжать на дальние расстояния.

«В такую погоду автомобилистам лучше перенести поездки, либо передвигаться в организованной колонне», — сообщил начальник отдела содержания дирекции дорожного хозяйства Ямала Александр Симонов департаменту общественных и внешних связей Югры.

В целях обеспечения безопасности на федеральной автомобильной дороге Ханты-Мансийск-Тюмень размещено 48 стационарных пунктов обогрева. Кроме того, на автомобильных дорогах в границах муниципальных образований Югры расположено 12 мобильных пунктов обогрева.

Ночью 23 декабря столбик термометра может достигнуть отметки 53 градуса ниже нуля, сообщает департамент здравоохранения округа, предупреждая жителей Югры о мерах безопасности и действиях при обморожении.

Добавим, синоптики обещают потепление в ХМАО лишь ближе к выходным.

Рекордный декабрьский минимум минус 49 градусов температуры воздуха в Югре был зарегистрирован 9 декабря 1968 года, сообщает Гидрометцентр ХМАО. В некоторых СМИ прошла информация, что в Белоярском районе прошлой ночью была зафиксирована температура — 62 по Цельсию.