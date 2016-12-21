Астана, 21 декабря, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Истребитель Су-27 Военно-воздушных сил Казахстана разбился во время тренировочного ночного полета. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

Vitaly V. Kuzmin СУ-27

Сообщается, что самолет Су-27 ВВС Казахстана выполнял тренировочный полет в ночное время суток. В результате авиационного инцидента Су-27 потерпел крушение. Летчик майор А. Исаков приложил максимум усилий и смог отвести самолет от населенного пункта, после чего катапультировался.

Медики оценивают состояние летчика, как удовлетворительное. Специальная комиссия займется выяснение обстоятельства крушения самолета.

На вооружении ВВС Казахстана стоит 25 Су-27.