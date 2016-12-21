Москва, 21 декабря, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Прошедшие в октябре 2016 года в Сербии совместные лётно-тактические учения «БАРС» (Братство авиаторов России и Сербии) необходимо сделать ежегодными. Об этом сегодня, 21 декабря, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на неформальной встрече с председателем правительства Сербии Александром Вучичем, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru На учениях БАРС

«Братство авиаторов России и Сербии — хорошее название, оно должно закрепиться и мы должны сделать эти учения ежегодными», — сказал Шойгу.

По его словам, также полезно прошли совместные трёхсторонние тактические учения «Славянское братство — 2016» с участием Белоруссии.

«У нас идет хорошая работа по проведению совместных учений, и мы предполагаем развивать эту практику. В ближайшее время мы обменяемся утверждёнными планами на 2017 год и, конечно, не можем не вспомнить участие сербской команды в Армейских международных играх-2016, где вы показали довольно неплохие результаты», — добавил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, совместное российско-сербское летно-тактическое учение «БАРС-2016» проходило в Сербии в октябре. В учении «БАРС-2016» примали участие совместные экипажи России и Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8. В нем были задействованы порядка 10 единиц авиационной техники Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии.