Калуга, 21 декабря, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Проект бюджета Калуги на 2017 год во втором чтении рассмотрели 21 декабря депутаты городского парламента на совместном заседании двух комитетов под председательством Константина Сотскова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, бюджет сохранил свою социальную направленность — на финансирование образования, культуры и спорта выделяется порядка 70% бюджетных средств. Депутаты внесли ряд предложений по выделению дополнительных финансовых средств.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги На совместном заседание комитетов городского парламента

Председатель комитета по вопросам социального развития Марина Ставиская внесла предложение экономию от проведения конкурсных процедур и дополнительные доходы бюджета направить на финансирование ремонта образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта.

Депутат Денис Курганов предложил рассмотреть вопрос об увеличении объёма финансирования сельскохозяйственных предприятий. Предложения были поддержаны депутатами.

Проект бюджета одобрен и рекомендован к утверждению городской Думой.

Депутаты также одобрили предложения по утверждению базовой арендной ставки на 2017 год. С учётом кризисных явлений в экономике, в целях поддержания и стимулирования инвестиционной активности, а также недопущения увеличения финансовой нагрузки на арендаторов муниципальной собственности, базовую арендную ставку в 2017 году предлагается оставить без изменений и сохранить на уровне 2016 года в размере 354 рубля 41 копейка заквадратный метр в месяц без учёта НДС. Также на уровне 2016 года сохранится ставка платы за размещение нестационарных торговых объектов.

Были одобрены изменения в программу приватизации муниципального имущества на 2016 год. Из программы исключаются два здания кормоцеха в деревне Животинки, нежилые здания и помещения в Калуге и поселке Куровской. Также из программы исключается нежилое помещение в доме №27 по ул. Салтыкова-Щедрина в связи с передачей его в безвозмездное пользование Калужской региональной православно-просветительской общественной организации «Милосердие».

Члены комитетов одобрили технические поправки в Правила землепользования и застройки и местные нормативы градостроительной деятельности. В ходе заседания были заслушаны отчёты о реализации ряда муниципальных программ. На исполнение судебных решений покапитальному ремонту многоквартирных домов в 2016 году в бюджете города было предусмотрено 177 млн рублей, освоено 81 млн рублей, заведено бюджетных обязательств на 139 млн рублей. Различные виды работ выполнялись на 104 объектах, в полном объёме планируется исполнить решения суда по капремонту 11 домов.

В список аварийного жилищного фонда Калуги были включены 123 дома, признанных аварийными до 1 января 2012 года, в которых проживало 2122 человека. Большинство аварийных домов было расселено в 2014—2015 годах.

В 2016 году для реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья приобретено 23 квартиры на сумму 60 млн рублей. Будут расселены 9 домов. Выкупное возмещение предоставлено 14 собственникам жилых помещений в аварийных домах на сумму 34 млн рублей. В результате будут расселены 112 аварийных домов, в 2017 году планируется завершить расселение в полном объёме. Всего на реализацию программы затрачено 1,3 млрд рублей. По состоянию на 21 октября 28 аварийных домов снесены.

На реализацию программы по обеспечению жильём молодых семей в 2016 году было выделено порядка 41 млн рублей, социальные выплаты на приобретение жилья перечислены 17 семьям, свидетельства на право получения социальной выплаты были выданы 41 семье.