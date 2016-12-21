Рыбинск, Ярославская область, 21 декабря, 2016, 17:04 — ИА Регнум. За 9 месяцев 2016 года во втором по величине городе Ярославской области Рыбинске умерло на 120 человек больше чем годом ранее — 2565 человек, рождаемость выросла только 66, до 1595 человек. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате. При этом число браков сократилось с 1383 до 1224.

Игорь Громов Рыбинск

Отгрузка предприятий обрабатывающей сферы сократилась на 2%, несмотря на активную поддержку государством ОПК. Ввод жилья дал лишь 57% к аналогичному периоду 2015 года.

Из позитивных новостей 2016 года — увеличение на 24% объемов производства металлургических предприятий Рыбинска, на 14,7% — производителей электрооборудования. Оптовая торговля выросла на 32%, розничная — на 11,8%.

Сократились обороты в производстве машин и оборудования — на 3,5%, транспортных средств — на 5,5%, пищевых продуктов — на 5,5%, в здравоохранении — на 11,9%. Пожалуй самую печальную картину представляет из себя инвестиционная сфера.

«Общий объем финансовых вложений организаций (без малого предпринимательства) за 9 месяцев 2016 года составил 13 млрд 158 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сокращение инвестиций составило 81,4%. Долгосрочные финансовые вложения составили всего лишь 500 тысяч рублей», — поделилась данными начальник отдела сводных данных Ярославльстата Светлана Потемкина.

На продукты рыбинцы тратят 61% доходов, на непродовольственные товары — только 38%.