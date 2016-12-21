Красногорск, 21 декабря, 2016, 17:30 — ИА Регнум. В соцсетях разгорается скандал. Дети одной из подмосковных школ рассказали родителям о том, что на «классном часе», который собрала их преподаватель, они сначала все вместе ругали матом непослушного одноклассника, а когда эта мера не принесла ожидаемого учителем результата, мальчика вновь вывели перед классом, и каждый из детей дал ему по губам. О случившемся сообщил 20 декабря сайт «Радио1».

Ян Стен. Школьный учитель (фрагмент). 1663

Об инциденте рассказала на своей странице в соцсети мама одного из одноклассников мальчика. «Алёшу поставили перед классом, дети ругали его матом. Сын говорит, что узнал несколько новых слов. Методика не сработала, и тогда Алёшу снова поставили перед классом, и каждый дал ему по губам… Кажется, в каком-то из концлагерей была схожая педагогическая методика. Теперь размышляю, что делать…» — цитирует маму школьника «Радио1».

Как удалось выяснить заинтересовавшимся этим случаем журналистам, мальчик, с которым приключилась эта история, не родной ребёнок в семье. У его матери двое приёмных детей. Алексей попал в семью не так давно и ещё не успел адаптироваться к новым реалиям, объяснила его мама. По её мнению, Алексей пытается заявить о себе в детском коллективе «таким, немножко некорректным способом».

Одноклассники «хулигана» также рассказали, что мальчик груб с преподавателями и агрессивно себя ведет с другими учениками школы. Ему припомнили и оскорбительное «отвали» в адрес учителя, и матерные ругательства в адрес соучеников. Последней каплей в чаше терпения учителя стала жалоба девочек на то, что одну из них он назвал нецензурным словом.

Сама учитель Дилором Лаева, решившая принять меры, так объяснила случившееся: «Я давно обращала внимание администрации школы на поведение мальчика. Пыталась разговаривать с матерью, советовала обратиться к детскому психологу, встать на учёт у врача. Однако никто на помощь ни мальчику, ни мне не шёл. Мать «успокаивала» меня наличием у мальчика некой справки о психическом заболевании. Создавалось впечатление, что она с подрастающим Алексеем не справлялась».

Произошедший случай сотрудник ГБУЗ МО ЦКПБ, детский клинический психолог Елена Окулова назвала вопиющим.

«Этот педагог не справляется со своими обязанностями. Преподаватель проявила профнепригодность, поскольку проявлять самодеятельность в ситуации, с которой она не знакома — недопустимо. Перед ней не равный, не взрослый, а ребенок, и она должна быть готова в принципе к любой ситуации, даже экстремальной. Это в принципе экстремальная ситуация, когда ребенок «посылает» ее матом, но она отвечает агрессией на агрессию», — заявила она корреспонденту ИА REGNUM.

Но это лишь частность более глубоких проблем, считает Окулова. Первой из таких проблем она назвала уровень наших сегодняшних учителей. «Если раньше, скажем так, педагогов готовили более качественно, готовили на основе любви к детям, милосердия, на принципах того, что педагог — это человек не только обучающий, но и воспитывающий. Если вспомнить, то все великие педагоги были воспитателями, например, Макаренко, который воспитывал беспризорников. А кто такие приемные дети сейчас, это те же беспризорники. У большинства сегодняшних педагогов опыта, навыков, а главное мотивации для этого попросту нет», — пояснила психолог.

Не менее глобальная проблема, по словам Елены Окуловой, это тенденция к закрытию государственных детских приютов, и распределение детей из них по семейным детским домам: «Ничего хорошего в такой ситуации нет, поскольку основным мотивом для многих из тех, кто берет детей на воспитание, является финансовая сторона процесса. Специалисты, которым приходится работать с такими детьми, сталкиваются с тем, что дети психологически и социально-педагогически запущены. Дети требуют колоссального внимания, которое невозможно обеспечить в приемной семье с 3, 5, 7 детьми. Тем более, когда приемных родителей ничего, кроме платы за детей, не интересует. А бывает и того хуже, детей берут для работы по дому и хозяйству».

Ситуация в Красногорске наглядно демонстрирует то, что ребенок с повышенным фоном агрессии, не успевший адаптироваться в семье, школе, по вине окружающих его взрослых попал в очень тяжелую ситуацию. Его матери нужно было, видя его проблемы, обратиться к школьному психологу или к классному руководителю за помощью, а не оправдываться этим. И случай этот, увы не единичный, сейчас в стране огромное количество семей с такими детьми.

«В данной ситуации педагог грубо нарушила все этические и моральные нормы. Как бы себя ребенок не вел — это ребенок. Педагогу необходимо всегда помнить, что если ребенок агрессивен, и он не болен, то ему плохо. Он защищается, и это жизнь научила его быть агрессивным», — добавила Окулова.

По ее словам, родители могут подать на преподавателя в суд, поскольку она проявила по отношению к ребенку физическое насилие. «И главное то, что если раньше до этого случая еще был шанс адаптировать Алексея к классу, подружить с детьми, снизить фон агрессии, то сейчас этого шанса уже нет, этот ребенок теперь изгой, и более того, теперь фон агрессии в классе будет повышен, теперь класс пойдет на него войной. Мальчик будет вынужден защищаться. Учительница обострила фон агрессии до предела», — резюмировала детский психолог.