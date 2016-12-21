Нижний Новгород, 21 декабря, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Оценку в три балла заслужил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов по итогам работы на своем посту в 2016 году. Об этом журналистам по итогам заседания гордумы 21 декабря заявил глава города Иван Карнилин.

Одна из самых убранных улиц Нижнего Новгорода — Варварская

По его словам, на оценку во многом повлияло качество уборки городских территорий. И если качество уборки центральных улиц Нижнего Новгорода еще можно оценить на 3+, то ситуация во внутриквартальных территориях еще хуже.

Итогом любого снегопада в Нижнем Новгороде становится огромное число жалоб на качество уборки городских улиц. В свою очередь со стороны администрации регулярно звучат обвинения в адрес самих жителей, которые паркуют свои машины на обочине и мешают уборке.

В частности по итогам последнего снегопада Белов заявил, что уборка города идет, а «ловить снег лопатами на лету пока никто не научился».

По итогам ноября подрядные организации Нижнего Новгорода были оштрафованы на 3,5 млн рублей за некачественную и несвоевременную уборку улиц. В частности инспекторы АТИ выявили факты незаконного складирования снега на дворовых территориях.

По данным мэрии, всего же с начала зимнего сезона с улиц Нижнего Новгорода вывезено 119 тысяч кубометров снега. До конца декабря планируется вывезти не менее 30 тысяч кубометров снежных масс.

Сложившаяся в городе ситуация с уборкой снега не является для Нижнего Новгорода уникальной. Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года к вопросам уборки города были привлечены органы прокуратуры. Было возбуждено сразу несколько административных дел по итогам проверок качества уборки улиц от снега.

Осенью 2016 года ситуация повторилась. Многочисленные нарушения в содержании улично-дорожной сети вынудили прокуратуру направить представление в адрес главы администрации Сергея Белова. Нарушения были зафиксированы во всех районах города.

За месяц до этого администрация Нижнего Новгорода заявила, что у нее нет денег на вывоз снега предстоящей зимой, поэтому вывозить его никуда не будут. Убранный с дорог снег будут формировать в отвалы по обочинам. При этом сами дороги постараются чистить не часто, чтобы не повредить дорожное полотно.

«Принимая во внимание реальные возможности бюджета города, специалисты пришли к мнению, что финансовые затраты на вывоз снега в больших объемах неоправданны в нынешних экономических условиях. К тому же многократная усиленная уборка улиц с привлечением тяжелой техники — тракторов, грейдеров — нередко приводит к ускорению процессов разрушения дорожного покрытия. Поэтому дорожным предприятиям рекомендовано прибегать к практике складирования снега вдоль улиц, формирования снежных отвалов, ранее применявшейся в городе в предыдущие годы. При этом с основных транспортных магистралей и с остановочных площадок общественного транспорта снег по-прежнему будет вывозиться», — заявили в городской администрации.

При этом количество подрядных организаций, задействованных в уборке города предстоящей зимой, будет увеличено с 8 до 20. Таким образом, мэрия решила оптимизировать процесс уборки улично-дорожной сети.