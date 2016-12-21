Москва, 21 декабря, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Законопроект об ужесточении наказания за опасную спиртосодержащую продукцию внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером «Справедливой России» Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Vlada.io Настойка боярышника

За производство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт в целях потребления (распития) алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицами, приобретающими такую продукцию, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей предлагается наказывать обязательными работами от восьмидесяти до ста двадцати часов со штрафом в размере 100 тыс. рублей или иного дохода осужденного за период до одного года.

Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

При этом под особо крупным размером для применения норм планируется считать стоимость произведенной, хранимой, перевозимой в целях сбыта либо сбытой алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции на сумму 10 млн рублей и более.

Необходимость введения мер основывается на многочисленных жертвах отравления алкоголем, произведенным и распространенным без соблюдения необходимых требований безопасности жизни и здоровья потребителей, получения лицензии на такое производство, а также без соблюдения условий продажи, что и привело к трагическим последствиям, отмечают авторы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции, а также усилить наказание за их нарушение и изменить акцизы на алкоголь для снижения спроса на суррогаты.

В Иркутской области от отравления парфюмерным концентратом «Боярышник» с 17 по 21 декабря погибли более 60 и пострадали более 100 человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.