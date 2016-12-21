Москва, 21 декабря, 2016, 16:59 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Александр Вучич

Сегодня, 21 декабря, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил премьер-министра Сербии Александра Вучича за поддержку гуманитарной операции в сирийском Алеппо, сообщили в Минобороны РФ.

«Признательны за политическую поддержку Сербией нашей инициативы по проведению гуманитарной операции в Алеппо, а также за направление в Сирию партии гуманитарного груза. Сербия не на словах, а на деле подтвердила свою готовность помочь сирийскому народу в трудное для него время», — сказал Шойгу.

По его словам, участие Белграда в предпринимаемых Россией усилиях по стабилизации ситуации в Сирии в очередной раз показало доверительное и открытое двустороннее взаимодействие.

В свою очередь премьер-министр Сербии Александр Вучич пригласил министра обороны России Сергея Шойгу в Белград, выразив надежду на усиление сотрудничества двух стран, в том числе в военной области.

«Надеюсь, что мы сможем увеличить наше сотрудничество — политическое, экономическое, военное — на очень высоком уровне. Между нашими народами и странами будут всегда очень хорошие отношения и лучшее сотрудничество», — отметил Вучич.