Рыбинск, Ярославская область, 21 декабря, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Судебные приставы Ярославской области арестовали за долги весь транспорт Рыбинского хлебокомбината на сумму 22 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении ФССП по Ярославской области.

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По словам судебного пристава Алены Игнатьевой, долг у хлебопеков образовался перед юридическим лицом. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM это фирма «Ярспецстрой».

«Мы выяснили, что большая часть принадлежащего предприятию имущества — транспортные средства. В ходе выезда на предприятие судебный пристав составил акт описи и ареста имущества. Под арестом оказались: легковой автомобиль, 4 грузовика и 3 полуприцепа. Все в пределах суммы долга», — пояснила Алена Игнатьева.

Выяснить, как комбинат попал в такое бедственное положение, на самом предприятии оперативно не удалось. По словам секретаря, директор ООО бывает на работе редко, как и другие руководители. Управление осуществляется дистанционно. Тем не менее, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в приемной директора, предприятие работает. Арестованным транспортом пользоваться можно, его нельзя продать.

Теперь у Рыбинскхлебопродукта есть неделя, чтобы погасить долг. Иначе имущество пойдет с молотка. По некоторым данным, на предприятии активно изыскивают нужную сумму и все же намерены продолжить деятельность.

«Рыбинскхлебопродукт» выпускает комбикорма, а также премиксы к ним, а также муку всех сортов, хлебобулочные изделия, манную крупу.