Москва, 21 декабря, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» будет торжественно заложен 23 декабря в Северодвинске, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ РФ по Военно-Морскому Флоту.

Mil.ru Атомная подлодка проекта «Борей-А»

Наименование «Князь Пожарский» присвоено подводному крейсеру приказом Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королёва. В торжественной церемонии закладки атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Пожарский» на северодвинском заводе «СЕВМАШ» будут участвовать представители руководства Министерства обороны России, Главного командования Военно-Морского Флота, командования Северного флота и Беломорской Военно-Морской базы, Объединенной судостроительной корпорации, центрального проектно-конструкторского бюро морской техники «Рубин», а также члены администрации Архангельской области и г. Северодвинска.

Атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» станет пятым кораблем серии «Борей-А», строящимся для ВМФ России. Четыре атомных подводных ракетоносца этого проекта «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III» уже строятся на стапелях ОАО «СЕВМАШ». Головной корабль этой серии, «Князь Владимир», был заложен 30 июля 2012 года. Его спуск на воду запланирован на 2017 год.

Атомные подводные стратегические ракетоносцы проекта «Борей-А», который является развитием проета «Борей», являются подводными кораблями четвертого поколения, в которых применяются новейшие технологии и последние достижения науки в области подводного кораблестроения.

Подводные атомные крейсера проектов «Борей» и «Борей-А», вооруженные баллистическими ракетами комплекса «Булава», станут основой морской составляющей стратегической ядерной триады России.