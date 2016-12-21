Душанбе, 21 декабря, 2016, 16:47 — ИА Регнум. По данным Центрального банка России, за 9 месяцев 2016 года в Таджикистан отправлено $1 млрд 432 млн (88,5 млрд рублей по текущему курсу). Таким образом, отмечается снижение этого показателя по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 14,5%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Если сопоставить его с объемом денежных переводов за этот же период 2013 года, то падение составляет уже 53%.

Кроме того, зафиксировано также снижение переводов в Узбекистан — на 14,4% (порядка $2,01 млрд или 124,4 млрд рублей). Одновременно с этим наблюдается рост перечислений в Киргизию — на 21% ($1,286 млрд — 79,5 млрд рублей).

Как подчеркивает «СА-News», несмотря на продолжающееся снижение количества переведенных денег из России в Таджикистан и Узбекистан, падение этого показателя замедлилось. В то время как уровень переводов в Киргизию почти достиг показателей 2013 года, когда наблюдался самый высокий рост денежных перечислений.

Напомним, в течение 2013 года в Таджикистан из России было переведено около $4 млрд (247,2 млрд рублей), то есть почти половина ВВП этой среднеазиатской страны. Однако с 2014 года наблюдается устойчивое снижение этого показателя почти на 60%.

Отметим, денежные поступления из России в Таджикистан обеспечивают в первую очередь трудовые мигранты, однако их численность за два последних года также сократилась на 14%.