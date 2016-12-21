Тула, 21 декабря, 2016, 16:45 — ИА Регнум. В Тульской области созданы все условия для благоприятного инвестиционного климата. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, говорилось 21 декабря на встрече губернатора Алексея Дюмина с начальником Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России Сергеем Прусовым. Во встрече приняли участие заместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин, заместитель председателя правительства Тульской области — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, начальник Тульской таможни Максим Великанов.

Tularegion.ru Встреча Алексея Дюмина и Сергея Прусова

«Мы заинтересованы в привлечении инвесторов, и та работа, которая у нас налажена с таможенной службой, даёт положительный результат. Процедуры, необходимые для прохождения тех или иных видов продукции, идут по логистике, которая ускоряет процессы вхождения инвесторов в наш регион», — отметил в ходе встречи Алексей Дюмин.

Губернатор выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве правительства Тульской области и таможенной службы.

Руководитель ЦТУ отметил, что сегодня контрольные показатели, которые ставит Федеральная таможенная служба, Тульской таможней выполняются. Есть все условия для того, чтобы в регионе создать благоприятный инвестиционный климат.

«Мы будем всячески поддерживать и помогать региону в развитии особой экономической зоны, в том числе оказывать необходимые консультации. Нам очень приятно, что руководство области заинтересовано в создании такой зоны, привлечении инвесторов», — подчеркнул начальник Центрального таможенного управления.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в сфере развития внешнеэкономической деятельности и создания благоприятного инвестиционного климата.