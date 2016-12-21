Ярославль, 21 декабря, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В Ярославской области решили увеличить количество обрабатываемых пахотных земель. В правительстве региона корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что рассматривают этот процесс как один из факторов развития агропромышленного комплекса области.

Пашня

В настоящее время площадь пашни в Ярославской области составляет более 720 тысяч гектаров. Однако более половины из них не используется, подчеркнул врио губернатора региона Дмитрий Миронов.

«При этом перспективных участков для масштабного развития сельского хозяйства тоже не хватает. Наша задача исправить этот дисбаланс. Фактическое использование земель должно соответствовать их целевому назначению. Земля должна работать!» — заявил Дмитрий Миронов.

В числе основных проблем, тормозящих процесс освоения пахотных земель, сегодня называется отсутствие выверенных данных по учету земель сельхозназначения и неисполнение обязательств по оформлению невостребованных земельных долей. Решением этих проблем уже занимается региональный департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Как сообщил председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, уже в 2017 году планируется ввести в оборот 40 тысяч га неиспользуемых сельхозземель. Эта цифра, по словам Степаненко, определена на основании детальной проработки вопроса с муниципальными образованиями и учитывает заявленную потребность инвесторов.

«Необходимо увеличивать динамику ввода земель в оборот. Но просто распахивать землю и отчитываться, что она введена в оборот, мало. Нужно ее использовать, привлекать инвесторов. А это совместная работа правительства области и муниципальных властей», — отметил Дмитрий Степаненко.