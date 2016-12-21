Вильнюс, 21 декабря, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Большинство товаров и услуг в Литве в 2016 году дорожали, но цены нескольких важных товаров были все еще меньше, чем год назад. По этой причине инфляция в стране в ноябре достигала 1%, утверждается в новейшем исследовании банка SEB, сообщает сегодня, 21 декабря, корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Никто не спорит, что электричество и тепловая энергия, топливо, услуги связи этом году стоили меньше, чем год назад. В 2017 году подешевеет еще меньше товаров и услуг, поэтому инфляция ускорится из-за растущих расходов на рабочую силу, как предполагается, из-за сильно увеличившегося акциза на алкогольные напитки и более высоких цен на нефть», — считает аналитик SEB Тадас Повилаускас. Продукты питания, по его словам, в 2017 году должны подорожать из-за более высоких цен на международных рынках и более высоких расходов на логистику и рабочую силу.

Молочные продукты, скорее всего, еще подорожают в магазинах, потому что их стоимость все еще увеличивается на иностранных рынках. Например, стоимость сливочного масла в ЕС в декабре была на 40% больше, чем год назад, стоимость сыра — на 25% больше. С другой стороны, резко повысившиеся цены на такие молочные продукты, как сливочное масло, сливки или сыр подтолкнут к увеличению молочного производства в мире, поэтому не стоит удивляться, если цены на молочные продукты перестанут расти в середине года, отмечает эксперт.

Стоимость мяса в магазинах в следующем году должны быть выше, чем в этом году. В 2016 году мясо крупнорогатого скота и птиц в Литве дешевело, а свинина дорожала. Стоимость мяса крупнорогатого скота упала из-за избыточного предложения на рынках Европы, а предложение куриного мясо в Европе по-прежнему продолжало расти, обгоняя спрос потребления. Но в следующем году будет закончено сокращение стад коров, а для птицеферм все еще вызывает угрозу птичий грипп, поэтому будут условия для подорожания мяса. Закупочная стоимость свинины за год выросла на 25% из-за дефицита этого мяса в ЕС.

В следующем году не прогнозируются значительные изменения цен на свинину, поэтому на розничном рынке не стоит надеяться на сокращение цен. То, что цена на международном рынке не всегда обуславливает колебания окончательной розничной стоимости товара, показывает снижение цен на бананы (в среднем от 1,35 до 0,99 евро) после открытия торговой сети Lidl в Литве. Средняя цена импорта бананов за год сократилась только на 1% — до 69 евроцентов за килограмм, поэтому больше всего на сократившуюся стоимость бананов повлияли снизившиеся торговые наценки. Похоже, что эта стратегия Lidl, целью которой было не увеличить потребление бананов, а привлечь внимание и заставить покупателей чаще заглядывать в магазин, оправдалась.

«Интересно будет наблюдать за изменениями в цене на белый сахар, потому что с 30 сентября 2017 года будут аннулированы квоты на производство сахара в ЕС, поэтому колебания стоимости сахара увеличатся и будут больше зависеть от тенденций мирового рынка. И все-таки сахар в Европе в ближайшее время не должен подорожать, потому что после проведения реформы будет установлена нижняя граница цены на белый сахар», — говорит Повилаускас.

Если Сейм утвердит представленное предложение с 1 марта 2017 года увеличить акциз на пиво, вино и другие ферментные напитки на 111%, это приведет к значительному подорожанию этих напитков. Предполагается, что такой скачок цен сократит официальный масштаб потребления алкоголя в Литве, но увеличится и количество случаев, когда алкоголь будут привозить из соседних стран. Например, 0,5 литра пива подорожает примерно на 0,11 евро, или на 10−20% (в зависимости от стоимости пива). Также с 1 марта вырастут акцизы на сигареты, поэтому в среднем стоимость сигарет увеличится на 16 евроцентов или на 5%. Стоимость горючего в следующем году также должна быть выше, чем в этом году.

В этом году средняя стоимость сырьевой нефти Brent составит примерно 45 долларов США за баррель, а в следующем году банк SEB прогнозирует, что средняя стоимость будет достигать 55 долларов США за баррель. Если американский доллар останется сильным по отношению к евро, и если не будет значительных изменений на самом оптовом и розничном рынке горючего, средняя стоимость дизельного топлива за литр в 2017 году была бы 1,03 евро за литр, или на 9% больше, чем в этом году. Более дорогое горючее обуславливает не только расходы каждого человека, который пользуется личным транспортом, но и рост расходов предприятия, который влияет на окончательную стоимость товаров и услуг.

Правда, не все энергетические ресурсы в 2017 году подорожают. Стоимость природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2017 года останется неизмененной, а стоимость электроэнергии для бытовых потребителей с начала 2017 года сократится почти на 5% и будет почти на 8% меньше, чем в начале 2016 года. Электросоединение со Швецией и более низкая себестоимость производства энергии больше всего обусловили окончательный упадок цен на электричество. Из-за ускоряющейся инфляции неизбежно будут расти негативные настроения жителей.

Больше всего пострадают лица, получающие небольшие доходы, потому что в 2017 году минимальная зарплата не будет повышаться, поэтому, как предполагается, будут быстрее расти зарплаты работников более высокой квалификации. Зарплату, увеличившуюся на 16 в связи с повышением необлагаемого налогом минимума, или пенсию, которая увеличится на 20 евро, скорее всего, «съедят» более высокие цены на товары и услуги, поэтому потребление в следующем году будет расти медленнее, чем в этом году.