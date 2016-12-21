Санкт-Петербург, 21 декабря, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Столетие одного из символов Санкт-Петербурга — Дворцового моста — будет отмечено целой серией акций, в которых смогут принять участие горожане и гости Северной столицы. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Дворцовый мост

Так, 22 и 23 декабря на Стрелке Васильевского острова, Дворцовой набережной, Дворцовой площади и в Разводном саду пройдут конкурсы на знание истории Дворцового моста, призами в которых станут подарки от СПб ГБУ «Мостотрест» с символикой Дворцового моста.

А 23 декабря, с 11:00 до 17:00, в ходе фото-акции «Лица Дворцового моста», все желающие смогут стать участниками профессиональной съемки на фоне самого знаменитого петербургского моста, а также получить сувенир. «Призы будут вручены и тем, кто самостоятельно сделает фотографию с Дворцовым мостом и разместит её в одной из социальных сетей с хэштегом «#100лет_Дворцовый», — пояснили организаторы.

«Мостотрест» пригласил также поучаствовать во флешмобах, которые пройдут 23 декабря пройдут в Разводном саду и на Стрелке Васильевского острова.

«Мы хотим создать новую традицию в Санкт-Петербурге — отмечать значимые для городских мостов даты», — заявил директор СПб ГБУ «Мостотрест» Александр Бурносов. Он полагает, что это также послужит продвижению туристического бренда Петербурга.

Добавим, что накануне юбилея на павильоне охраны Дворцового моста появился QR-код для прослушивания аудиоэкскурсии о самой знаменитой переправе через Неву.В течение 8 минут на смартфоне или планшете можно будет прослушать информацию об истории моста, особенностях его строительства и конструкции, современном состоянии, познакомиться с уникальными фактами.

Дворцовый мост стал одним из 5-ти разводных мостов города, для которых были созданы такие аудиогиды. Помимо него, это Троицкий, Биржевой, Благовещенский и Большеохтинский мосты. В ближайшее время QR-коды появятся на этих четырех мостах. Каждый QR-код будет давать возможность прослушать аудиогид на трех языках: русский, английский и китайский.Фоторепортаж ИА REGNUM с Дворцового моста

Дворцовый мост строился с 1911 года и был торжественно открыт в Петрограде 23 декабря 1916 года, незадолго до Февральской революции 1917 года. Инженером проекта был Андрей Пшеницкий, а архитектором — Роберт-Фридрих Мельцер. С 1918 по 1952 годы мост назывался Республиканским, но затем ему вернули историческое название.

Мост 5-ти пролетный, металлический с разводным пролетом посередине. По размерам отверстия разводного пролёта (56,6 метра) и сложности механизмов Дворцовый мост является одним из самых значительных сооружений не только в России, но и в мире.

До 2012 года Дворцовый мост функционировал на конструкциях, сделанных ещё в 1916 году. В 2012—2013 годы во время реконструкции моста была произведена замена металлоконструкций и механизмов разводного пролёта, на которых были обнаружены дефекты различной степени, влияющие на эксплуатационную надежность и грузоподъемность сооружения. Вместо электромеханической на мосту была установлена гидравлическая система разводки. Сегодня общая длина моста составляет 253 метра, а ширина — 31,6 метра.