Севастополь, 21 декабря, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Морское сообщение между Сочи и Крымом пассажирскими скоростными катамаранами экономически невыгодно. Будущее — за развитием регулярных морских круизов, связывающих Стамбул, Севастополь, Ялту, Новороссийск и Сочи. Об этом 21 декабря в ходе заседания Морской коллегии в Севастополе заявил заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM

Он напомнил, что задача по организации морского сообщения между Сочи и городами Крымского полуострова, начиная с курортного сезона 2017 года, была поставлена президентом РФ на заседании президиума Госсовета 15 сентября. Олерский сообщил, что пассажирские перевозки между Сочи и Крымом на скоростных катамаранах себя не оправдали — «суда идут в течение девяти часов» при низком спросе на этот вид сообщения.

«В 2014 году весь сезон отработало скоростное судно на 250 пассажиров на линии «Анапа-Ялта». К сожалению, опыт неудачный, с отвратительным финансовым результатом: средняя заполняемость составила 35 мест. То же самое по рейсам в Абхазию из Сочи. Еще одно серьезное препятствие — зависимость скоростных судов от погодных условий», — считает Олерский.

По его мнению, альтернативой прямых пассажирских перевозок станет организация регулярных круизных линий, включив в их маршрут порт Стамбул (Турция).

«Стоит задача не просто обеспечить доставку отдыхающих, но разнообразить возможности отдыха, добавив дополнительную привлекательность маршруту — сделать полноценный семидневный круиз… а также привлечь дополнительных туристов в том числе из Турции», — сказал замминистра. Он уточнил, что предварительное согласие турецких властей получено и зафиксировано.

Предполагается, что маршрут «Сочи — Новороссийск — Ялта-Севастополь — Стамбул — Сочи» будет работать в период с апреля до октября, всего около 160 суток. В первый год можно рассчитывать на 500 туристов в одном рейсе.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов согласился с тем, что проект пассажирского морского сообщения между Крымом, Севастополем и Сочи оказался нерентабельным.

«Даже в сезон билет на скоростное судно, чтобы достигнуть 10% рентабельности, должен стоить несколько тысяч рублей. Семь часов пути при непонятной погоде. Билет на рейс «Сочи-Симферополь» в летний сезон стоит три тысячи рублей, самолет летит 55 минут. Ситуация понятна, особенно, когда мост будет введен в эксплуатацию, тема станет не актуальной, — сказал Аксенов. — Здесь должно быть либо политическое решение и финансирование из бюджета, потому что ни один инвестор на такие условия не пойдет».

Аксенов полагает, что проект организации круизных маршрутов «рискованный, и его лучше сделать на деньги частного инвестора».

Дмитрий Рогозин резюмировал, что проект туристических круизов требует дополнительного обсуждения в рамках деятельности Морской коллегии.

«Нам надо опираться не на четыре месяца, а за счет дополнительных сервисов, которые могут быть предоставлены к самому маршруту, сделать так, чтобы он был круглогодичный», — сказал Рогозин, предложив обсудить решение сопутствующих вопросов на заседаниях президиума Морской коллегии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в Севастополе проходит юбилейное заседание Морской коллегии.