Москва, 21 декабря, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Послу России в Турции Андрею Карлову указом президента РФ Владимира Путина присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно), сообщается на официальном сайте Кремля.

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«За проявленную стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)», — говорится в тексте указа Президента России.

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, нападение на посла фактически является нападением на страну и президент Владимир Путин тяжело воспринял известие об убийстве в Анкаре российского посла Андрея Карлова.

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин расценивает это подлое убийство как теракт, совершенный с целью сорвать процесс нормализации двусторонних отношений России и Турции, а также воспрепятствовать сближению двух стран по вопросу политического урегулирования вооруженного конфликта в Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Нападение совершил бывший сотрудник турецкого спецназа Мевлют Мерт Алтынташ. Убийца был ликвидирован на месте происшествия.

Расследованием убийства занимается совместная российско-турецкая комиссия, сформированная по личной договорённости между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.