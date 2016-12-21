Бухарест, 21 декабря, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Румынская социал-демократическая партия (СДП) предложила на пост премьер-министра страны ультралевую представительницу мусульманского меньшинства, сообщает 21 декабря Reuters.

PavelD Румыния

Севиль Шхайдех (Sevil Shhaideh), 52-летняя представительница СДП ранее занимала пост министра регионального развития, для того, чтобы стать премьер-министром ее кандидатуру должен утвердить президент Клаус Йоханнис.

11 декабря 2016 года СДП выиграла парламентские выборы в Румынии и вместе с младшим партнером по коалиции, давним союзником Альянсом либералов и демократов за Европу (ALDE), имеет большинство мест в парламенте: 250 кресел из 465, что позволяет коалиции сформировать правительство.