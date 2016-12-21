Москва, 21 декабря, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Оснований запрещать вылеты в Душанбе и Худжанд из подмосковного аэропорта «Жуковский» ни у кого не было. Об этом сегодня, 21 декабря, заявил коммерческий директор компании «Ямал» Андрей Дубров в эфире «Радио 1».

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По его словам, рейсы по направлению Жуковский — Душанбе и Жуковский — Худжанд перенесёны на неопределённое время из-за того, что авиационные власти Республики Таджикистан, несмотря на достигнутые ранее межправительственные соглашения, не подтверждают авиакомпании «Ямал» разрешение на осуществление полётов.

«На данный момент рейс в Душанбе не выполнялся, — сказал Дубров. — Пошла задержка на Худжанд. Сейчас идут переговоры с участием Минтранса и авиационных властей Таджикистана. Ждём, чем они окончатся».

Первым рейсом должны были вылететь 103 пассажира, но два из них впоследствии сдали билеты. Вторым — чуть меньше, порядка 80. В настоящее время пострадавшие от этой ситуации люди размещены в гостинице, для них организовано питание.

Главной причиной отказа таджикских авиавластей разрешить полёты авиакомпании «Ямал» является отсутствие паритета.

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Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Ямал», которой правительство поручило выполнять полеты по маршрутам «Жуковский» — Душанбе и «Жуковский» — Худжанд, ранее обратилась к ведомству гражданской авиации Таджикистана с заявкой на совершение таких рейсов. Однако в Душанбе, нарушив ранее подписанный обеими сторонами протокол, такое разрешение не выдают. Минтранс считает действия таджикской стороны неправомочными.

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