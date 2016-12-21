Тамбов, 21 декабря, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Тамбовскую область посетил полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Целью визита стало знакомство с условиями для реализации потенциала одарённых детей и талантливой молодёжи в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru Визит Александра Беглова в Тамбовскую область

Рабочий визит полпреда начался с посещения строящегося спортивно-тренировочного центра «Тамбов». Полпред Александр Беглов и губернатор Александр Никитин осмотрели спортивные залы нового комплекса и встретились с юными спортсменами. Оборудование и инвентарь для организации качественного тренировочного процесса из рук Александра Беглова и Александра Никитина получили представители федераций по базовым видам спорта в регионе — дзюдо и бокс. Полпред отметил, что здесь созданы все условия для тренировочного процесса. Более того, даже в Москве, по словам Александра Беглова, такого спортсооружения нет.

Следующей площадкой для посещения важного гостя стало недавно открытое образовательное учреждение города Тамбова — православная гимназия имени святителя Питирима. Оно начало работать 1 сентября 2016 года. В православной гимназии предусмотрен целый ряд внеурочных занятий, среди которых изучение латыни, хоровое духовное пение, игра на музыкальных инструментах, ритмика, различные виды декоративно-прикладного творчества, а также спортивные кружки и секции.

В рамках рабочего визита Александр Беглов также изучил опыт государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения региона: губернатор Александр Никитин ознакомил его с работой Центра позитронно-эмиссионной томографии. Сегодня в Центре ядерной медицины проводят высокоточную раннюю диагностику онкологических заболеваний. Общий объем инвестиций в создание и оснащение Центра ядерной медицины составил 180 млн рублей. С марта 2015 года в ПЭТ-Центре выполнено почти 3 тысячи исследований.

«Благодаря модернизации здравоохранения и развитию онкологической службы, в Тамбовской области снизилась смертность от онкозаболеваний, — сказал Александр Никитин. — Еще три года назад наш регион был на одном из последних мест в ЦФО по этому показателю, сегодня же — все наоборот».

«У вас очень хорошая клиника», — отметил Александр Беглов и поинтересовался уровнем зарплат медицинских работников. Губернатор заверил, что принята «дорожная карта» увеличения зарплат — в частности, уже в следующем году запланировано их повышение.

Встретился полпред президента и с молодыми учеными в рамках посещения завода «Комсомолец» имени Н.С. Артемова. Александр Беглов осмотрел опытное производство многослойных углеродных нанотрубок на базе ООО «НаноТехЦентр», лаборатории ТГТУ и отметил важность участия в работе предприятия молодых ученых, аспирантов и студентов. Это позволяет быть ближе к своим старшим коллегам, получить консультацию и совет, расширить панораму своих научных интересов, а также реализовать проекты на практике, считает полпред.

В преддверии Нового года столичному гостю представили Тамбов в статусе новогодней столицы России. Красавица-елка, улыбающийся волк — символ новогодней столицы, торговые ряды с местными товарами и сувенирами — площадь у Дворца спорта «Кристалл» с начала декабря привлекает жителей и гостей города. Здесь уже прошли парады Дедов Морозов и Снегурочек. Главный новогодний волшебник Тамбова не отпустил своих визитеров без подарков: Александру Беглову и Александру Никитину подарили неваляшки и сувениры с символикой новогодней столицы России.