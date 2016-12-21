Москва, 21 декабря, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства подготовило сводный перечень территорий, в том числе промышленных, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке. В него вошли более 1100 земельных участков. Об этом, сегодня, 21 декабря, заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, сообщили в Минстрое РФ.

Мартирос Сарьян. Земля. 1969

«В перечень включено 1133 земельных участка, общей площадью 237,9 тыс. га. Их потенциал составляет более 80 млн кв. м. жилья. До 1 ноября 2017 г. органам местного самоуправления необходимо обеспечить принятие решений об установлении границ таких территорий и их комплексом развитии», — сказал Мень.

Поскольку такие земли в основном находятся в крупных городах, территории с огромными, но не востребованными площадями, подразумевают большой объем строительства и ввод жилья, что в свою очередь оказывает стимулирующее воздействие на инвестиционную привлекательность сферы жилищного строительства.

Как ранее заявлял министр, таким образом, будет сформирован резерв земельных участков, которые можно будет вовлечь в комплексное освоение.