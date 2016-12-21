Ставрополь, 21 декабря, 2016, 15:57 — ИА Регнум.



rafabordes Подписание документов

В Ставропольском крае в 2017 году планируется подписание четырех концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Еще одно соглашение находится в стадии проработки.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона, общая стоимость соглашений должна превысить 1 млрд рублей. Причем, 60% стоимости проектов будут оплачены за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ.

На оставшиеся 40% власти региона планируют привлечь частных инвесторов при оказании господдержки.

В рамках соглашений предполагается модернизировать теплосети Невинномысска, Георгиевска и Пятигорска. Кроме того, инвестиции будут направлены на развитие системы обращения с отходами в Буденновском районе.

Кроме того, в стадии проработки находится ещё одно концессионное соглашение о модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Пятигорске стоимостью более 500 млн рублей.

Работа по определению новых объектов ЖКХ, требующих модернизации за счет привлечения инвестиций, продолжается. Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства края Роман Марченко, эти объекты будут определены совместно с предприятиями ЖКХ региона и органами местного самоуправления.

Напомним, в России с 2017 года должны вступить в силу новые правила обращений с отходами. Будет создана централизация этих процессов под эгидой региональных операторов. Ключевым условием эффективности работы будущих региональных операторов станет жёсткое соблюдение новых правил обращения с отходами.

Ставропольский край практически подготовлен к новым правилам обращения с отходами: создана дорожная карта обращения с отходами, разработана законодательная база под создание регионального оператора, подготовлена техническая база для полного цикла обращения с отходами.

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Дорожная карта предполагает создание 15 мусороперегрузочных станций с первичной обработкой отходов, введение двух новых межмуниципальных зональных центров, а также строящихся межмуниципальных зональных центров.

В общей сложности на эти цели через механизмы ГЧП планируется привлечь в регион до 300 млн рублей средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

На сегодня в крае действует восемь лицензированных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов, а также мусоросжигающий завод. За последние два года в создание четырех объектов переработки мусора вложено более 800 млн рублей. Сформированы восемь кластеров по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, охватывающие всю территорию края.

Власти решили, что с 1 января 2017 года в Ставропольском крае не произойдет перемен в оплате для населения за вывоз мусора.