Москва, 21 декабря, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Цена на нефть на уровне между 50 и 70 долларами за баррель сильно помогла бы с диверсификацией российской экономики, считает глава Сбербанка Герман Греф.

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«Да, будет тяжело, но я не вижу другого способа развить несырьевые сектора экономики», — заявил Греф в эфире телеканала «Россия 24».

У экономиста «нет опасений или веры в то, что цена на нефть очень сильно вырастет».

«До 60 (долларов за баррель) это реально, наверное, но это не тот уровень цен, который дал бы опять богатое и счастливое существование. Это не 120», — сказал глава банка.

«Если представить, что завтра цена на нефть будет опять 120, а стоимость доллара — 35, то мы понимаем, что возвращаемся в ту же самую экономическую болезнь под названием «голландская болезнь» и, к сожалению, у нас резко падают шансы к диверсификации экономики, к наращиванию несырьевого сектора», — говорит Греф.