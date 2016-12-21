Кострома, 21 декабря, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Костромской суд оставил в силе штраф для птицефабрики, которая испортила сельскохозяйственную землю отходами производства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям поступили материалы, дело на предприятие было заведено в октябре 2016 года.

tlemens Куры

Фабрика неправильного складировала и хранила куриный помет на земельном участке сельскохозяйственного назначения. В почвенных образцах, отобранных в этих местах, было выявлено превышение предельно-допустимых концентраций нитратов, солей тяжелых металлов, бактерий кишечной палочки. Это, по мнению специалистов ведомства стали следствием нарушения технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета, утвержденного Минсельхозом.

За нарушение земельного законодательства РФ, приведшее к порче почвы, на птицефабрику наложили административный штраф в 40 тысяч рублей. Предприятие обратилось в Костромской районный суд с ходатайством об отмене постановления, однако жалобу не удовлетворили и решение суда первой инстанции осталось в силе.