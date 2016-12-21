Вильнюс, 21 декабря, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Сейм Литвы рассматривает текст поздравительного послания избранному президенту США Дональду Трампу. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 декабря, документ ещё редактируют. Первый вариант, который внёс депутат Пятрас Гражулис, показался слишком льстивым даже самому Сейму и его решили откорректировать. ИА REGNUM публикует полный перевод послания, который первоначально предложили утвердить Сейму:

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Двое Великих

«Сейм Литовской Республики, оценивая искренние, долговременные, исторические связи народов Литвы и Соединенных Штатов Америки (США); подчеркивая, что США являются важнейшим партнером в процессе обеспечения безопасности, стабильности и благополучия Литвы и стран Прибалтики; признавая решающую роль США и Организации Североатлантического договора (НАТО) в процессе обеспечения безопасности и стабильности в Европе и во всем мире; вспоминая, что президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш во время визита в Вильнюсе 22 ноября 2002 года решительно заверил, что враг Литвы станет врагом США; выражая благодарность Соединенным Штатам Америки за проводимую США постоянную и решительную политику непризнания оккупации стран Прибалтики; обязуясь всеми силами укреплять стратегическое сотрудничество с Соединенными Штатами Америки; гарантируя обязанность Литвы активно принимать участие в осуществлении установок стратегической концепции обороны и безопасности стран-членов НАТО; искренне поздравляет Дональда Трампа по случаю избрания президентом США; желает всестороннего успеха на этой ответственной должности и при проведении амбициозных и великих реформ; подчеркивает, что Литва была и останется надежным партнером Соединенных Штатов Америки в Европе и в регионе Балтийского моря. Великая Америка означает великую Литву».