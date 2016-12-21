Москва, 21 декабря, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Депутаты «Единой России» намерены в начале 2017 года внести в Госдуму законопроект, который установит обязательные требования по безопасности эксплуатации лифтов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев («Единая Россия»).

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«В качестве первоочередных мер необходимо разработать предложения по внесению изменений в законодательство, предусматривающих установление обязательных требований к обеспечению безопасной эксплуатации лифтового оборудования, разработать финансовые механизмы обеспечения программ капитального ремонта лифтов, их модернизации и замены», — заявил Гутенев.

По его словам, в настоящее время постановлением правительства РФ государственный контроль на стадии эксплуатации лифтов предписан Ростехнадзору, однако другое постановление снимает эту функцию с надзирающего органа на стадии ввода лифта в эксплуатацию.

Кроме того, «лифты в административных зданиях и на производственных объектах официально исключены из числа опасных с 15 марта 2013 года», констатировал Гутенев, при этом регламентирующие требования по эксплуатации лифтов документы сейчас не являются обязательными для применения.

Законопроект, который будет внесен в начале 2017 года, исправит эти коллизии и упущения, указал депутат, а также «введет в действие положение о сертификации организаций по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования».

Отметим, что число несчастных случаев, связанных с авариями лифтов, неуклонно растет, что связано с несвоевременным ремонтом и модернизацией лифтов. По оценке комиссии по лифтовому хозяйству общественного совета при Минстрое, из 400 тыс. установленных лифтов 130 тыс. отработали положенные по паспорту 25 лет.