Москва, 21 декабря, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Православный активист, глава движения «Божья воля» Дмитрий Цорионов, более известный как Дмитрий Энтео, был задержан сотрудниками полиции возле могилы Иосифа Сталина. Об этом Энтео 21 декабря сообщил на своей странице в Twitter.

Владимир Федоренко Надгробный памятник И. В. Сталину у Кремлёвской стены.

По словам активиста, к могиле руководителя Советского государства у Кремлевской стены он пришел, чтобы «кротко обличать сталинизм». После того, как Энтео «всего лишь швырнул» на могилу цветы и назвал Сталина «палачом русского народа», к нему, по его словам, бросились «бесноватые» коммунисты и полицейские. В итоге Энтео был доставлен в ОВД «Китай-Город».

Ранее участники движения «Божья воля» уже заявляли о себе громкими акциями. Так, в 2013 году они ворвались в офис партии «Яблоко», забрали оттуда свободно предлагавшуюся литературу и сожгли у одной из станций метро. Позже они пытались сорвать спектакль МХТ «Идеальный муж», а также разрушили часть экспонатов выставки «Скульптуры, которых мы не видим» в Манеже.