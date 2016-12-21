Ярославль, 21 декабря, 2016, 15:38 — ИА Регнум. СУ СКР по Ярославской области инициировал проведение доследственной проверки по информации о том, что кондуктор автобуса высадила на мороз двух школьников. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, инцидент произошел в Ярославле 20 декабря.

Yaroslavl.sledcom.ru СКР

Как сообщает Российская газета, кондуктор ярославского автобуса № 10 высадила двух школьников в 17-градусный мороз из-за сломанной транспортной карты. Детям пришлось пройти пешком несколько километров.

В ПАТП-1, обслуживающем маршрут, решение кондуктора поддержали.

«С точки зрения законодательства пассажир обезличен, он не имеет пола и возраста. Если пассажир не может оплатить проезд, его просят выйти. Дети обычно выходят, потому что им об этом говорят взрослые. С другими пассажирами бывает по-разному — зависит от человеческого фактора», — цитирует «Российская газета» начальника службы сбора доходов ПАТП Татьяну Исаеву.

Однако следственные органы считают, что перевозчик подверг детей опасности. В СУ СКР по Ярославской области подчеркивают, что длительное нахождение детей на сильном морозе могло негативно сказаться на их состоянии здоровья.