Саратов, 21 декабря, 2016, 15:34 — ИА Регнум. ЧП случилось на чабанской точке «Прудовой» в Александрово-Гайском районе — стадо из 51 коровы, принадлежащее ООО «Сысоевский», провалилось под лед. На месте происшествия работают ветеринарные службы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

hobbyboy Коровы

Прокурором Александрово-Гайского района ситуация взята на личный контроль, скоординирована деятельность органов местного самоуправления, а также ветеринарных служб, направленная на вывоз и утилизацию погибших животных для исключения фактов их растаскивания дикими животными и собаками, и, соответственно, их разложения и возникновения инфекций, отметили в надзорном ведомстве.

Согласно официальному сообщению Управления ветеринарии правительства Саратовской области, пастух выгнал на лед стадо из 171 головы крупного рогатого скота. Под весом животных лед не выдержал, в результате 51 животное провалилось под лед. Специалисты ведомства выезжали на место массовой гибели в Варфоломеевское МО, чтобы удостовериться, что она не связана с заболеваниями.

«Никакой опасности распространения заболеваний нет», — утверждают в региональном Управлении ветеринарии.