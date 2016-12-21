Москва, 21 декабря, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Правительство России должно в срок до 31 марта представить предложения по ужесточению правил производства и реализации спиртосодержащей продукции. С целью снижения спроса на суррогатный алкоголь должны быть изменены ставки акцизов на спиртные напитки. Соответствующий перечень поручений утвержден президентом Владимиром Путиным, сообщает 21 декабря пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства настаивает на ужесточении ответственности за нарушения при изготовлении и реализации алкоголя, а также введении более строгих правил розничной торговли лекарствами, содержащими спирт. Кроме того, вся продукция, содержащая спирт, которая произведена и продается в России, должна быть снабжена соответствующей маркировкой.

«Подготовить и представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, предусматривающих изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя», — также говорится в сообщении. Ответственным за выполнение поручений президента назначен глава правительства Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иркутске более сотни человек отравились спиртосодержащим средством «Боярышник». На утро 21 декабря число погибших достигло 58 человек, более 40 человек продолжают лечение.