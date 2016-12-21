Ставрополь, 21 декабря, 2016, 15:27 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя ярмарка

Более 110 товаропроизводителей Ставропольского края развернут свою торговлю на Новогодней ярмарке Ставрополя. Ярмарка начнет работу на центральной площади города с 24 декабря.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, для «Новогоднего базара» лучшую продукцию приготовили местные производители из Ипатовского, Труновского, Изобильненского, Шпаковсого, Курского и других районов края. Это крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, оптовики.

Власти обещают весьма демократичные цены на ярмарке, широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, а также веселые развлечения.

На прилавках уже установленных домиков появятся хлебобулочные, кондитерские изделия, мясная и молочная продукция, бакалея, овощи, фрукты, живая рыба и другие яства. Жители и гости столицы региона смогут купить ёлки, новогодние сувениры, елочные украшения, игрушки, текстиль, карнавальные костюмы.

На ярмарке развернут торговлю и предприятия общественного питания. Людей будут угощать горячим чаем, шашлыком, будут продаваться горячие булочки, бутерброды. Дети смогут покататься на лошадях, санях и верблюде, на площади появятся и аттракционы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе стартовали предновогодние ярмарки. Самые крупные из них будут работать вплоть до Нового года в Ставрополе и Минеральных Водах.

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Предновогодние ярмарки также пройдут в Железноводске, Лермонтове, Пятигорске, Невинномысске, в Благодарненском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Красногвардейском, Кочубеевском, Левокумском, Новоалександровском, Предгорном, Туркменском и Георгиевском районах.

В крае также активно развернулась торговля ёлками и новогодними аксессуарами.