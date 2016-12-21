Нальчик, 21 декабря, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии прикрыт цех по изготовлению контрафактных сигарет. В ходе спецоперации сотрудники МВД и ФСБ по региону обнаружили в помещении, где хранилась готовая табачная продукция, более одного миллиона пачек. Об этом ИА REGNUM сегодня, 21 декабря сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

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Сигаретные пачки имели логотипы российских и иностранных производителей и не были маркированы специальными акцизными марками. Здесь же, в помещении склада, находились оргтехника, печати различных организаций, средства видеорегистрации.

Были обнаружены также документы и черновые записи, которые могут пролить свет на происхождение табачной продукции. По факту незаконного производства возбуждено уголовное дело об изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Следствие устанавливает организаторов и соучастников преступления.

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Как сообщало ИА REGNUM, на табаке пытались заработать и жители Ставропольского края. Однако при ввозе на территорию России партии контрабандной иностранной табачной продукции она была у злоумышленников изъята. Тогда контрабандисты попытались выкупить ее у сотрудника ФСБ за взятку в два миллиона рублей, но были задержаны.