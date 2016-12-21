Ленинградская область, 21 декабря, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Депутат Законодательного Собрания Ленобласти Владимир Петров обратил внимание спикера областного парламента Сергея Бебенина на брошенную последним не в микрофон фразу, выражающую крайнее раздражение, и предложил использовать другой известный вариант, приписываемый главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Leningrad-reg.er.ru Сергей Бебенин

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 21 декабря на заседании Заксобрания депутат от ЛДПР Дамир Шадаев в ходе рассмотрения одного из пунктов повестки дня напомнил о необходимости соблюдения регламентных норм, несоблюдение которых, по его мнению, приводит к ничтожности принимаемых законопроектов.

«Прокомментируй, пожалуйста. Уже задолбали», — попросил Сергей Бебенин сотрудника аппарата прояснить для парламентария правовые тонкости.

Затем взял слово депутат Владимир Петров, обративший внимание спикера на брошенную им не в микрофон, но услышанную всеми фразу.

«Я бы просто хотел порекомендовать использовать более расхожую форму, которую выдал в эфир министр иностранных дел Лавров. Повторить ее или вы знаете?», — поинтересовался Петров у спикера Заксобрания.

«Если у вас хватит смелости, пожалуйста. Я не имею права вам рекомендовать», — ответил Бебенин.

«Смелости хватит. Просто вежливый человек, стараюсь матом не ругаться», — продолжил парламентарий.

«Ну, если вы вежливый человек, то и соответствуйте этим нормам. Вы пытаетесь всё время на других переложить ответственность», — добавил спикер Заксобрания.

«Ну, хорошо. Лавров сказал: дебилы, блин», — решился Петров.

«Может быть. Не знаю. Я не слышал, что сказал Лавров», — резюмировал Сергей Бебенин, после чего заседание продолжилось в обычном режиме.

Тем не менее, закрывая заседание парламента, спикер выразил благодарность коллегам за продуктивную работу. «Успехов вам, добра вам и вашим близким. Всех с наступающим Новым годом», — подытожил Бебенин.

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