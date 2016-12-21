Ярославль, 21 декабря, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов потребовал создать в регионе единое автотранспортное предприятие по перевозке детей. Эта инициатива была выдвинута в рамках разработки комплекса мероприятий, направленных на снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Сегодня в Ярославской области работают 158 перевозчиков. В региональном правительстве считают, что деятельность этих организаций крайне сложно контролировать. Между тем, в руководстве области подчеркивают, что повышение дорожной безопасности обозначено главой региона как одно из приоритетных направлений работы.

В качестве одной из мер рассматривается возможность создания единого регионального АТП для перевозки детей. Проработкой вопроса занимаются департаменты транспорта и образования. Первые наработки ожидаются уже в январе.

Судя по всему, следует ожидать, что в сферу ответственности «детского» АТП войдут как минимум туристические перевозки. Между тем, ярославские туроператоры уже высказывали опасения, что с Нового года регион может лишиться внутреннего детского туризма в силу начала действия запрета на перевозку детей в автобусах, которые эксплуатируются более 10 лет. Представители турбизнеса выразили опасение, что в результате ярославские туроператоры станут неконкурентоспособны и их могут существенно потеснить москвичи.

Однако начальник департамента экскурсионного и корпоративного туризма ООО «Волга-тур» Любовь Кузьмичева не считает, что создание единого регионального «детского» АТП решит возникшую проблему. Она подчеркивает: туроператоров в любом случае ждут дополнительные расходы.

«Потребность в детских туристических перевозках в регионе достаточно высокая, причем в праздничные дни и каникулы она особенно возрастает. По моему мнению, областное АТП сможет лишь отчасти удовлетворить эту потребность, ведь иначе нужно приобрести достаточно большое количество техники. Вряд ли бюджет региона потянет эти расходы. Кроме того, вероятнее всего, АТП будет располагаться в Ярославле, и тогда для Рыбинска, Переславля и других районов стоимость услуг на перевозку возрастет, что, соответственно, повлечет и увеличение стоимости турпоездок. Впрочем, мы в любом случае ожидаем увеличения расходов на детские перевозки — запрет на эксплуатацию автобусов старше 10 лет станет поводом для негласного повышения расценок. Ведь на сегодняшний день в регионе всего 5−7 организаций могут предоставить удовлетворяющие всем требованиям машины», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Любовь Кузьмичева.